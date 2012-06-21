Кіностудія імені Олександра Довженка і Національний цирк, потрапили в список з приватизації на 2017-2020 роки.
Всього в списку 893 держпідприємства, проте з часом їхня кількість зросте майже до чотирьох тисяч, повідомляє «Дзеркало Тижня».
До переліку потрапили Національний цирк України, а також цирки в Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та Львові. Крім того, там: Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів тощо.
Приватизація цих установ є одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе в силу домовленостей з МВФ. Однак, продаж об'єктів мають національний статус є юридично і політично складним процесом.
У списку на часткову або повну приватизацію чимало великих підприємств, серед яких – «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ), «Центренерго», «Аграрний фонд», «Турбоатом».