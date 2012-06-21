Фонд державного майна України (ФДМ) підготував до приватизації у 2017 році три великі державні компанії: Аграрний фонд, Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ) і Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГКХ).
Про це заявив заступник глави Фонду держмайна України Юрій Нікітін в інтерв'ю виданню Фокус.
«За нашими розрахунками, ДПЗКУ коштує близько 1,5 млрд грн. Аграрний фонд в залежності від того, випускаємо його облігації або не випускаємо, ціна від 1 млрд грн до 5 млрд грн. А за ОГХК «старт» не менше 2 млрд, і там конкурентів 10 точно є, не тільки наших інвесторів. Там підвищення ціни буде істотне", - сказав він.
Також Нікітін зазначив, що без урахування малої приватизації у Фонду є близько 1 тис. об'єктів на продаж. У разі стабільної політичної і економічної ситуації їх реально можна продати за п’ять років.
Крім того, за його словами, з урахуванням останніх продажів, у 2017 році приватизація принесла держбюджету майже 3,5 млрд.
Нагадаємо, що в червні Кабінет Міністрів звільнив з посади голови Фонду держмайна Андрія Гайдуцького за власним бажанням і призначив на цю посаду Юрія Нікітіна, який вже займав її з серпня 2014 року по липень 2015 року.