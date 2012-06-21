На жаль, в Україні протягом першого півріччя зареєстровано 1017 випадків кашлюку, 245 – кору, 120 випадків епідемічного паротиту, 28 випадків краснухи. А це інфекції, яким можна запобігати шляхом планової вакцинації. На цьому під час онлайн брифінгу наголосив заступник міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Найкритичніша ситуація з вакцинацією за національним календарем щеплень у Дніпропетровській області, де порівняно з аналогічним періодом минулого року, показники знижено на 47%. Погана ситуація в Житомирській області, Київській, Хмельницькій, Харківській. У Львівській області, окрім сповільнення вакцинації проти кору, краснухи, паротиту, значне зменшення охоплення вакцинацією проти кашлюку, дифтерії правцю – 23%, проти поліомієліту – 18%. Це призведе до того, що поряд з коронавірусною хворобою фіксуватимуться спалахи вакцинокерованих інфекцій, які можна і потрібно профілактувати», – зауважив заступник міністра.
Головний державний санітарний лікар підкреслив, що МОЗ прописано порядок проведення щеплень у період епідемії коронавірусу. Так, зокрема, треба дистанційно домовитися про час щеплення, в лікарні мають бути окремі маршрути пересування хворих пацієнтів та людей, які приходять на щеплення. Наразі в кожній області доступні якісні та безоплатні вакцини (в державних в комунальних закладах охорони здоров’я, або приватних пологових будинках та клініках, якщо вони підписали договір з Національною службою здоров’я).
МОЗ закликає робити щеплення згідно з національним календарем щеплень, причому дорослих закликає не забувати, що після 16 років щороку треба ревакцинуватися від дифтерії та правцю.
«У разі, якщо вам відмовляють у проведенні вакцинації, чи кажуть про відсутність вакцин, звертайтеся до НСЗУ за телефоном 1677. Буде оперативне реагування, бо вакцини наявні і проведення вакцинації чітко врегульовано», – підкреслив Віктор Ляшко. І також закликав українців вакцинуватися проти грипу – ця імунізація відбувається за кошти громадян.
Він також повідомив, що з січня 2022 року відбуватимуться вакцинація проти пневмококової інфекції. Буде три вакцинування – два в перший рік життя і одне – в другий.
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«Урядового кур’єра»