В Україні за станом на 17 травня 2018 року реформовано 13 з 86 державних друкованих ЗМІ, що становить 15% загальної кількості таких видань, повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).
«Одним з перших прийняло рішення про вихід зі складу засновників кількох відомчих газет і журналів Міністерство охорони здоров’я. Зараз чотири з них отримали нові свідоцтва про держреєстрацію і продовжують виходити як незалежні видання», — йдеться в повідомленні.
Процес роздержавлення також пройшли газета «Закон і обов’язок» (колишній засновник — Державна пенітенціарна служба України), видання Пенсійного фонду України, журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету», журнал «Землевпорядний вісник», зі складу засновників якого вийшла Державна служба з питань геодезії , картографії та кадастру, а також журнал «Мінеральні ресурси України», який був заснований держпідприємством зі сфери управління Державної служби геології і надр.
У стадії реформування знаходяться видання, співзасновниками яких є Міністерство юстиції, Міністерство економіки, Міністерство молоді та спорту, Державна служба з праці, Держфінінспекція, Держводагентство. Всі вони прийняли рішення про вихід зі складу засновників друкованих ЗМІ.
Крім того, за рішенням Національного агентства з питань державної служби ліквідовано журнал «Вісник державної служби України», Державна будівельно-архітектурна служба припинила випуск бюлетеня «Вісник Держархбудінспекції».