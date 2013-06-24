В Україні внаслідок дій військовослужбовців російської федерації загинули 202 дитини.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більш як 563 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше ніж 361 поранено», - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждалодітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російською армією в Бучанському районі Київської області, виявлено тіло 14-річного хлопчика.

Внаслідок обстрілу 15 квітня села Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області загинув 15-річний підліток.

В Ізюмському районі Харківської області 16 квітня російські війська обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з Ізюма. 15-річна дівчинка отримала поранення.

Внаслідок ворожих бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров`я, внаслідок збройної агресії росії 174 дитини проходять лікування в закладах охорони здоров’я, 150 виписані, 5 дітей померли.