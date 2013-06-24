Розпочалося навчання для 60 фахівців реабілітаційних команд з п’яти областей України — Львівської, Рівненської, Сумської, Чернігівської та Запорізької. Фахівці фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи, терапевти мови та мовлення отримають якісні знання та покращать навички надання реабілітаційних послуг. Навчання проводиться на виконання плану заходів Стратегії безбар’єрності в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відновлення здоров’я із залученням мультидисциплінарної команди — це сучасний підхід до реабілітації, який наразі впроваджується в Україні. Така команда являє собою групу фахівців різних спеціальностей, які надають реабілітаційні послуги людині для відновлення або компенсації обмежень її здоров’я.

«Маємо відновити фізичне та психічне здоров'я кожного, хто постраждав від війни, адже за людським потенціалом стоїть і відбудова та відновлення країни. Ми не маємо права чекати, і сьогодні наше пріоритетне завдання — забезпечити доступ до якісних реабілітаційних послуг, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до повноцінного життя. Тому Міністерство зараз активно працює над тим, щоб пацієнти з травмами війни рухалися відповідно до реабілітаційного маршруту, який забезпечує якісну, своєчасну, безперервну медичну допомогу впродовж усіх реабілітаційних періодів», — зазначив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Зміни у системі реабілітації починаються з людей, а саме — з навчання фахівців. Вперше системно ведеться робота з підвищення навичок команд реабілітаційних центрів, які допомагають людям відновлюватися. Повернення до повноцінного життя кожної людини — це велика командна справа, яка має бути злагодженою та ефективною. Тут як в спорті, відновлення залежить від того, наскільки між людиною та фахівцями є уважність, взаємна довіра, налаштованість на результат. І додаткове навчання дозволить фахівцям бути більш успішними у роботі з людьми», — наголосила перша леді Олена Зеленська.

Учасники тренінгів вивчатимуть особливості роботи з пацієнтами з черепно-мозковою травмою, після мінно-вибухової травми, психологічні аспекти процесу реабілітації, постановку цілей втручання, звітність на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) та інші теми.

Удосконаленням навичок мультидисциплінарних команд для ефективної роботи з пацієнтами з різними видами травм внаслідок війни займаються досвідчені фахівці та тренери Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету (УКУ).

Розбудова ефективної системи реабілітації є ініціативою першої леді Олени Зеленської. Проект «Реабілітація травм війни в Україні» реалізується Міністерством охорони здоровʼя України, Національною службою здоровʼя України, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством соціальної політики України, Офісом Президента України, радником-уповноваженим Президента України з питань безбар’єрності та БФ «Пацієнти України». Проект впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC).