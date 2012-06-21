Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Тепер в Україні працює 83% ресторанів, які вимушено призупиняли свою діяльність у зв’язку з карантином. Про це повідомляє на своєму ресурсі OpenDataBot. За його інформацією, обсяги продажу та кількості замовлень (якщо йдеться про продаж харчів навинос) з моменту початку карантину в Україні — експерти за цей момент зійшлися на даті 12 березня — і до середини червня 2020 року, зросли більш ніж на 70%.
Також аналітики OpenDataBot стверджують, що за час дії карантину в нашій країні, прибутки ресторанів скоротилися у три з половиною рази.
Ресторатори зараз переглядають меню та асортимент своїх страв та продуктів, а також ціни. За інформацією експертів, чимала кількість таких установ громадського харчування переглядає і свою маркетингову політику, щоб мати можливість якомога безболісніше адаптуватися до нових викликів на ринку.
За прогнозами аналітиків, на докарантинний рівень прибутків ці заклади громадського харчування можуть вийти не раніше початку 2021 року.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», вже після завершення другого тижня карантину в Україні обороти торгівлі в ресторанах стали меншими, ніж до його початку на 22%.
Натомість аналітики помітили іншу позитивну тенденцію: у тих закладів громадського харчування, які не повністю закрили свою діяльність, починаючи від початку карантину, а продавали продукти та страви навинос, обороти торгівлі збільшилися на 50%.