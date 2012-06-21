Американська компанія Avellana Gold розробила проект з видобутку золотої та золото-поліметалічної руди на Закарпатті, в який планує інвестувати понад 100 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Держгеокадастр.
«Попри військову ситуацію у нашій державі, інвестор згоден інвестувати приватний капітал, довести проект до конкуренції із світовими аналогами та дати старт у терміни, обумовлені ліцензійними умовами», - йдеться у повідомленні.
Як зазначає керівник Держгеонадр Микола Бояркін, Україна розраховує на запуск ще 2-3 юніорських компаній, що мають конкурувати на світовому ринку.
«За умови успішної реалізації проекту, ми розраховуємо на запуск в Україні ще 2-3 юніорських компаній, які мають стати вагомими конкурентами аналогічних проектів Канади, Австралії, Африки. Це один із тих вкрай важливих якірних проектів, до реалізації якого Служба йшла не один місяць. Одне з наших завдань – це включення його до переліку базових на рівні інвестиційних проектів країни», – вважає посадовець.
Компанія планує розробити нову інфраструктуру і стратегію розвитку Мужіївського родовища з використанням сучасного обладнання. Стара інфраструктура Мужіївського родовища обмежувала можливості рудника – обсяг видобутку досягав 120 тисяч тонн на рік.
Наразі ж інвестори планують організувати високоефективне виробництво на тривалу перспективу з річним обсягом видобутку 500 тисяч тонн.