В Україні у четвер очікується мінлива хмарність, вночі та вранці у західних та Житомирській областях, вдень в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с.Про це повідомляє Український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбуці.
«17 серпня погода в Україні буде такою: мінлива хмарність. Вночі та вранці у західних та Житомирській областях, вдень в Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°», — йдеться у повідомленні.
У Києві без опадів та спекотно. Температура вночі 17..19°, вдень 30..32°.
У Львові вночі та вранці йтимуть грозові дощі, вдень без опадів. Температура вночі 15..17°, вдень 28..30°.
У Дніпрі 17 серпня все ще без опадів. Вночі 17..19°, вдень 31..33°.
В Одесі в четвер опадів не чекаємо. Температура вночі 19..21°, вдень 31..33°.
У Харкові 17 серпня ніч буде ясною, а день сонячним. Вночі 17..19°, вдень 30..32°.
В Карпатах йтимуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями; подекуди ймовірні град та шквали 15-20 м/с. Вночі 10..15°, вдень 19..24°.