Україна запускає проект CDTO Campus. Його мета — забезпечити державу кваліфікованими фахівцями для реалізації цифрових реформ, а також підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Цифрова трансформація — це один з пріоритетів держави. Уряд прагне, щоб кожна державна структура, громада, місто могли самостійно керувати процесами трансформації. Для цього потрібні люди з лідерськими здібностями, навичками цифровізації, які здатні ініціювати та втілювати зміни, створювати команди, правильно комунікувати проекти.

«Україна стала однією з перших країн у світі, яка запровадила посаду CDTO. Зараз 55 заступників із цифрової трансформації працюють у міністерствах, обласних адміністраціях та міських радах. Це люди, які стали драйверами цифрових змін. Нам потрібно більше ефективних менеджерів, які пришвидшуватимуть цифровізацію на національному та регіональному рівнях. Саме тому запускаємо CDTO Campus — місце, де формують цифрових лідерів. Ми розробили програми, які допоможуть вдосконалити знання і навички чинним та майбутнім CDTO», — пояснює Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

CDTO Campus — стратегічний проект для України, адже він дасть змогу масштабувати цілі й проекти Міністерства цифрової трансформації по всій країні. Крім того, його успіх пришвидшить реформи, які прискорять наш європейський вибір.

«Цифрові послуги, розвиток цифрової грамотності, сильна цифрова економіка, безбар’єрний та безпечний цифровий простір — це найближче майбутнє. Станом на 2022 рік в українських органах влади працювали 54 CDTO, але нам потрібно набагато більше лідерів, здатних вести за собою в цифрову еру. Саме тому проект CDTO Campus на часі, він забезпечить амбасадорів трансформації необхідними знаннями та інструментами для модернізації української державної служби через інновації та технології», — заявляє заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.