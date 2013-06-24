У Медіацентрі Україна — Укрінформ відбувся брифінг з нагоди початку Національного тижня читання, що триватиме з 4 до 10-го грудня. У заході взяв участь т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Попри всі виклики, ми сьогодні констатуємо непогану динаміку на книжковому ринку. Є робота для авторів, видавців, і книгарні наповнені. Ми стоїмо на порозі ухвалення програми з підтримки державної мови, яка передбачає популяризацію української мови, зокрема через друковане слово – книги. Також зараз реалізуються норми закону «Про підтримку книговидання», ухваленого Верховною Радою півтора року тому. Водночас у бюджеті на 2024 рік закладені видатки на купівлю громадянами книжок: цю допомогу зможуть отримати особи, які досягли 18-ти років. Ми очікуємо, що державна підтримка піде на користь всім учасникам книжкової галузі», — зазначив Ростислав Карандєєв.

Т. в. о. Міністра також підкреслив, що акції, подібні до Національного тижня читання, стимулюватимуть інтерес до книжок не тільки серед дорослих, але й серед дітей.

Протягом 4-10 грудня відбудеться низка літературно-мистецьких заходів по всій Україні у різних форматах, зокрема, флешмоб у соціальних мережах «Кожен українець — амбасадор тижня читання», фахові дискусії, читацькі клуби, літературні вікторини та обговорення, поетичні читання й презентації книг.

«Такі заходи як Національний тиждень читання відбуваються в багатьох країнах світу. Адже саме завдяки читанню ми стаємо кращою версією себе. Також книжки дозволяють зберегти ментальне здоров’я, а це для нас усіх є першочерговим завданням. І я закликаю всіх долучитися до акції, йти в бібліотеки та книгарні, дарувати книжки й отримувати задоволення від читання», — сказала директорка Українського Інституту книги Олександра Коваль.

Вона також нагадала, що цього року Тиждень читання проходить під гаслом «Бути своїми». За її словами, це означає «не поділяти Україну на схід і захід, північ і південь, добре знати свою класику, і робити все, щоб класики української літератури стали такими ж популярними, як і сучасні автори». Коваль додала, що також необхідно вчитися у класиків й осмислювати їхні послання. Зокрема, й у Миколи Хвильового, думку якого можна звести до гасла «геть від Москви!». Саме його постать цьогоріч у фокусі акції.

«Читання — це процес пізнання культури, можливість самопідготовки та пошук відповідей на вічні питання: як нам стати сильнішими у боротьбі проти нашого давнього ворога? Мені здається, що Микола Хвильовий у літературних дискусіях дуже близько підійшов до цієї відповіді. Вона полягала в тому, що треба йти шляхом українізації, а не просвітництва. Треба мати ефективну державну мовну політику, а не лише прохання спілкуватися українською», — зауважив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він підкреслив, що українці — це нація, яка завжди багато читала, але для поширення процесу читання треба, зокрема, розв’язати питання доступності книжок. На його думку, література має бути у доступі в усіх куточках України в електронних та паперових форматах, а також шрифтом Брайля.