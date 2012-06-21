Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповіла дворазова переможниця 10-добового ультрамарафону в Нью-Йорку вінничанка Наталя ГЛУЩУК:
«За участь в ультрамарафоні я нічого не отримую, бо це не комерційний проект. Як винагороду спортсменам вручають суто символічні речі — кубки, футболки, кепки тощо. Та й у Нью-Йорк я добиралися своїм коштом. Я приватний підприємець. Бізнес невеликий, але він дає мені змогу їздити на спортивні змагання й займатися соціальними проектами, цікавими для вінничан», – зауважила пані Наталя.
– Загалом американський ультрамарафон набуває дедалі більшої популярності. Відбір спортсменів на участь у ньому проводять ретельно. Треба мати історію пробігів, досвід. Туди потрапити непросто. Добре, що і в нашій країні такі змагання стають дедалі популярнішими. Зокрема у серпні цього року Вінниця вдев’яте прийматиме бігунів на чемпіонаті України. Тож є змога спортсменам розвиватися, спробувати себе у забігах на 12, 24 та 48 годин.