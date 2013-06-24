Від початку повномасштабної війни російська армія продовжує прицільно завдавати удари по українській інфраструктурі, в тому числі й медичній, зокрема по лікарнях, амбулаторіях, пологових, поліклініках тощо. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Півтора року ворог випробовує нас на міцність. Завдає ударів і по військовим, і по цивільним обʼєктам. Медична інфраструктура зазнає руйнувань, тим сами обмежуючи доступ людей до необхідної медичної допомоги. Наразі понад 1500 обʼєктів медичних закладів пошкоджено або зруйновано. Ми прагнемо не просто їх відновити, а відбудувати краще, ніж було, адже якість, доступність та безоплатність медичної допомоги для українців – наш пріоритет. Понад 700 обʼєктів медичних закладів вже частково або повністю відновлені. Впевнено рухаємося до мети, залучаючи для цього всі можливі ресурси», – зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

Так, за понад 17 місяців повномасштабної війни пошкоджено 1389 об’єктів медзакладів та ще 186 об’єктів було зруйновано повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини та Чернігівщини.

На сьогодні відновлення медичної інфраструктури є одним із ключових та пріоритетних аспектів для забезпечення доступності медичної допомоги населенню. Саме тому, попри постійні ворожі обстріли та бомбардування, що суттєво ускладнює процес відновлення об’єктів, в Україні вже вдалося відновити частину медичних закладів.

Зокрема, станом на кінець липня 2023 року вдалося повністю відновити 343 об’єкти медзакладів, ще 414 об’єктів – відновлено частково.

Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.

Попри тривалу війну та навантаження на медичну систему України Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури. Аби медична допомога була доступною кожному, хто її потребуватиме.

Нагадаємо, нещодавно уряд виділив понад 230 млн гривень на відновлення медзакладів. Кошти будуть спрямовані на відновлення лікарень у Харківській та Сумській областях.