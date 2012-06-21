Минулого року в Україні було зареєстровано 65 тис. 629 випадків смертей від раку, передає УНН з посиланням на Національний канцер-реєстр раку.
Минулого року в Україні було зареєстровано 131 тис. 504 випадки захворювання на рак. Також зазначається, що у 2016 році в Україні було зареєстровано 65 тис. 629 випадків смертей від раку.
Виходячи із даних статистики, можна констатувати, що близько 360 українців щодня дізнаються, що захворіли на рак, а 179 осіб —помирають від онкозахворювань.
Щогодини 15 українців дізнаються, що захворіли на онкологію, ще 7 співвітчизників —помирають від раку.
Нагадаємо, за данними ООН, щонайменше 1,4 млн людей в Європі щороку помирають через забруднення навколишнього середовища.
За останніми данними статистики, в 2016 році в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні та отруйні речовини, які провокують рак у населення.
При цьому в країні діє мораторій на екологічні перевірки, який унеможливлює врегулювання ситуації.