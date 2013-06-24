В Україні відкрили Центр захисту прав дитини, який протидіятиме російським злочинам. У церемонії відкриття взяли участь Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Віце-премʼєр-міністр Ірина Верещук, Генеральний прокурор Андрій Костін, радниця-уповноважена Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець та інші посадовці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Центр працюватиме з дітьми, які стали жертвами злочинів чи були їх свідками. У закладі відповідні фахівці отримуватимуть інформацію від дітей та їхніх родин, проводитимуть медичне обстеження, надаватимуть необхідну допомогу тощо.

На заході також було презентовано план дій Bring Kids Back UA. Це комплекс заходів української влади, іноземних урядів та міжнародних організацій у захисті прав маленьких українців. Багато іноземних партнерів уже заявили про свою підтримку й готовність до його реалізації.

Глава держави подякував за створення центру та розробку плану дій. «Перший крок зроблено, 371 дитина вдома, в Україні. Зробимо усе, щоб повернути всіх», – сказав Володимир Зеленський.