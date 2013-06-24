Станом на вчора, в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції – негативні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Лабораторні дослідження питної води здійснюються усіма відомствами і службами. Протиепідемічною службою в Херсонській області сформовано 32 моніторингових точки дослідження питної води та окрему точку для моніторингу з поверхневих водойм.

Наразі в поверхневих водоймах зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів не можна. Окрім цього, категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

«За підсумками проведених досліджень, вода, яка подається або підвозиться населенню, бутильована вода, відповідає Державним санітарним правилам та нормам та є безпечною для споживання. Враховуючи широку зону підтоплення та невідповідність нормам поверхневої води по мікробіологічним показникам – критично важливо зараз не використовувати індивідуальні криниці, каптажі, колодязі на територіях, які постраждали від повені та де зараз рівень води спадає. Використання такої води може бути небезпечно для вашого здоров’я і викликати захворювання», – повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, під час поїздки на Херсонщину.

Наразі на Херсонщині вже посилено епідеміологічний нагляд. Сформовані відповідні протиепідемічні бригади та групи хімічного спостереження для забезпечення досліджень та контролю за станом питної води, води поверхневих водойм та альтернативних джерел водопостачання. Дослідження проводяться на щоденній основі.

Окрім того, сформовано 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж по руслу та морському узбережжю.

Також в постраждалих областях сформовано запас таблеток для дезінфекції питної води, яких вистачить щонайменше на кілька місяців. В наявності діагностичні засоби (ПЛР та швидкі) тести для діагностики холери.

Нагадаємо,напередодні МОЗ повідомляв, що постраждалі від підтоплення території забезпечені таблетками для знезараження води.