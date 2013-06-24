Розпорядженням Кабінету Міністрів України Офіс з розвитку підприємництва та експорту визначено національним контактним пунктом програми Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027).
Завдання національного контактного пункту — просувати цифрову політику ЄС, здійснювати інформаційно-методичний супровід потенційних заявників програми «Цифрова Європа» протягом усього періоду дії Програми, а також співпрацювати з мережею контактних пунктів у країнах ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.
«Створення національного контактного пункту — це важливий крок, який допоможе ще більшій кількості українців отримати допомогу та роз’яснення щодо участі в “Цифровій Європі”. Відтепер Офіс з розвитку підприємництва та експорту надаватиме підтримку тим, хто цікавився програмою раніше, але не міг самостійно розібратися з умовами. Український ІТ-бізнес, інноваційні простори та освітні заклади матимуть ще більше можливостей отримати фінансування для свого розвитку», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан
Визначення національного контактного пункту в Україні надасть змогу українським потенційним учасникам програми «Цифрова Європа» отримати фахову консультацію щодо процесу подання конкурсної заявки. Це, своєю чергою, підвищить шанси стати переможцем відбору та долучитися до міжнародних проєктів у сфері цифрових технологій, штучного інтелекту, суперкомп’ютерів, цифрових навичок.
«Ми будемо раді допомогти потенційним учасникам з України, зокрема представникам малого й середнього бізнесу, отримати фахові консультації щодо критеріїв подання заявок, формування аплікаційних заявок та переваг участі в грантових конкурсах у межах Програми “Цифрова Європа”. Участь у Програмі не лише пришвидшить цифрову трансформацію та відновлення економіки, а й сприяє прискоренню інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС», — додав директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.
Програма «Цифрова Європа» (2021–2027) спрямована на розвиток передових цифрових навичок, впровадження цифрових технологій на підприємствах, розбудову цифрової інфраструктури, а також на ще більшу доступність цифрових послуг для громадян і державних інституцій країн Європейського Союзу та асоційованих до Програми країн. Участь у конкурсах Програми можлива для українських суб’єктів господарювання в період до 2027 року.