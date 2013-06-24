В Україні внаслідок повномасштабної агресії російської федерації загинули 219 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

Станом на ранок 29 квітня більш як 617 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії. За офіційними даними, 219 дітейзагинули та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

У перший тиждень березня на автодорозі біля села Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, загинули діти віком 2 і 14 років.

7 березня під час артилерійського обстрілу ворогом Романівського мосту в Ірпені отримав контузію 10-річний хлопчик.

28 квітня внаслідок обстрілу росіцськими військами села Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.

28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.

11 квітня в Харкові внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.

21 квітня до лікарні у Дніпропетровській області доставили 17-річного хлопця з пораненнями, отриманими внаслідок обстрілів російськими загарбниками Маріуполя.

1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ.Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. Збройні сили України, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.