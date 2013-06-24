В Україні внаслідок повномасштабної агресії російської федерації загинули 219 дітей.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
Станом на ранок 29 квітня більш як 617 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії. За офіційними даними, 219 дітейзагинули та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.
У перший тиждень березня на автодорозі біля села Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, загинули діти віком 2 і 14 років.
7 березня під час артилерійського обстрілу ворогом Романівського мосту в Ірпені отримав контузію 10-річний хлопчик.
28 квітня внаслідок обстрілу росіцськими військами села Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка.
28 квітня внаслідок обстрілу Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.
11 квітня в Харкові внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик.
21 квітня до лікарні у Дніпропетровській області доставили 17-річного хлопця з пораненнями, отриманими внаслідок обстрілів російськими загарбниками Маріуполя.
1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами рф. При цьому 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого росія розпочала новий етап восьмирічної війни проти України – повномасштабний наступ.Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. Збройні сили України, Сили територіальної оборони та весь український народ ефективно чинять спротив російським військам і завдають їм великих втрат.