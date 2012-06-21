24 червня на X Книжковому Арсеналі відбулася презентація рейтингу 100 найкращих фільмів в історії українського кіно, складеного за результатами опитування Довженко-Центру разом зі Спілкою кінокритиків України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Довженко-Центру, де також можна переглянути повний рейтинг фільмів, а також індивідуальні експертні списки.

Перша десятка фільмів:

1. "Тіні забутих предків" (1964), реж. Сергій Параджанов

2. "Земля" (1930), реж. Олександр Довженко

3. "Людина з кіноапаратом" (1930), реж. Дзиґа Вертов

4. "Плем’я" (2014), реж. Мирослав Слабошпицкий

5. "Камінний хрест" (1968), реж. Леонід Осика

6. "Астенічний синдром" (1989), реж. Кіра Муратова

7. "Польоти уві сні та наяву" (1982), реж. Роман Балаян

8. "Білий птах з чорною ознакою" (1970), реж. Юрій Іллєнко

9. "Довгі проводи" (1971), реж. Кіра Муратова

10. "Вавилон ХХ" (1979), реж. Іван Миколайчук

"Опитування з визначення найкращих фільмів українського кіно – це насправді безпрецедентна історична подія. Це спроба нарешті сформувати канон того, чим є і чим було українське кіно протягом понад ста років свого існування. Фактично це список стрічок, рекомендованих до перегляду всім, хто цікавиться українським кінематографом", – зазначає керівник кіноархіву Довженко-Центру, співкоординатор проєкту Олександр Телюк.

До опитування долучилися й закордонні колеги-дослідники українських фільмів. Взірцем для рейтингу слугували списки кращих фільмів в історії усього світового кіно, які вже майже 70 років формує Британський кіноінститут (BFI).

Сім повнометражних фільмів топ-100, що були вироблені за 30 років української незалежності, увійшли в ретроспективну програму “Незалежні” на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі, що проходитиме з 14 до 21 серпня в Одесі.