Відтепер отримати відповідні дозволи бізнес може через електронний кабінет надрокористувача. Про це повідомляє Урядовий портал.

Набув чинності наказ Міндовкілля, яким затверджено Положення про електронний кабінет надрокористувача. Відповідний документ був зареєстрований у Міністерстві юстиції та вже офіційно опублікований.

«Документ удосконалив порядок роботи сервісу, зробивши його «життєздатним» та виходячи із ключових завдань реформи, яка наразі триває у галузі. Серед таких цілей – прозорий та рівний доступ до українських надр, а також становлення Держгеонадр як сучасної сервісної служби. Електронний кабінет надрокористувача – це ще один сучасний сервіс у довкіллєвій сфері, який працюватиме на принципах paperless та peopleless», – прокоментував заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Євгеній Федоренко.

У електронному кабінеті суб’єкти господарювання вже можуть:

подавати заяви та документи в електронній формі для отримання дозволу на користування надрами, продовження строку його дії чи внесення змін до нього;

вносити зміни до угоди про умови користування надрами;

ініціювати ділянки надр для виставлення на електронні торги;

подавати заяви та документи для реєстрації артезіанських свердловин.

Після затвердження оновлених форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин 5-ГР, 6-ГР, 7-ГР у е-Кабінеті також з’явиться сервіс подачі звітності онлайн. Функціональними можливостями кабінету передбачена і онлайн реєстрація робіт і досліджень з геологічного вивчення надр 3-ГР та реєстрація нафтових і газових свердловин».

Робота у е-Кабінеті дозволить підприємствам:

скоротити строк від подання заяви до отримання бланку;

уникнути допущення технічних помилок, а отже мінімізувати кількість відмов;

переглядати журнал всіх дій щодо поданих й отриманих документів з датами та часом їх відправлення і отримання відповідей.

Функціонал електронного кабінету також забезпечує електронну взаємодію з іншими інформаційними системами та реєстрами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.