В Україні з початку повномасштабної російсько-української війни загалом вважаються знайденими 13395 дітей, повернутими – 373 дитини.
Про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмена України, передає кореспондент Укрінформу.
«За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни», станом на 9 червня 2023 року (в Україні вважається – ред.) зниклою – 391 дитина, депортованою – 19501 дитина, знайденими – 13395 дітей, повернутими – 373», - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що українська влада не може напряму впливати на ситуацію щодо вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій, у тому числі з Херсонщини до Криму.