У більшості областей України заборонили вилов раків. Від неділі, 20 серпня, вона набирає чинності на Волині, а також на Миколаївщині, Рівненщині та Харківщині. Заборона триватиме до кінця вересня.
Про це повідомили у прес-службі Державного агентства рибного господарства.
Саме зараз – період ліньки раків. Він триває від кількох годин до доби. Однак зміцнюється панцир цих тварин протягом півтора місяця. І саме в цей час безхребетні дуже вразливі.
Браконьєри, які проігнорують заборону вилову, заплатять штраф – від 34 до 680 гривень. Крім того, за кожного виловленого рака доведеться заплатити ще й 25 гривень компенсації.
На київському шосе біля селища Стрижавка поблизу Вінниці раки продають по 170 гривень за кілограм.
Місцеві кажуть, це вигідні заробітки. За ніч можна наловити відро раків. Браконьєри кидають у річки раколовки, з яких не можна вибратися. Раків приманюють часником.