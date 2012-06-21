За статистикою українці переважно вводять пошукові запити російською. Це досить легко перевірити за допомогою додатку Google Trends.
За 2015 рік серед найпопулярніших запитів були такі: військовий стан, селфі, децентралізація, летальна зброя, помилка 403, 3g інтернет, Жанна Фріске, Кузьма Скрябін, Путін. Про це повідомляють Texty.org.
Google Trends дозволяє переглянути кількісну статистику (як часто українці шукали той чи інший запит) та розподіл кількісних показників у областях. Можна ввести, наприклад, запит «військовий стан»та «военное положение»і порівняти статистику.
Зі всіх запитів тільки "децентралізація" трохи переважає над "децентрализация", оскільки належить до україномовного політичного дискурсу.
По регіонах є незначні тенденції: схильність до україномовних запитів на Галичині та Волині і до російськомовних на Південному Сході країни, проте вони не завжди підтверджуються.