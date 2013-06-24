В Україні започаткували рух Bring Back Kids UA - він має об‘єднати світ, щоб повернути на батьківщину дітей, яких росія насильницьким чином вивезла з тимчасово захоплених територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в Телеграмі радник з питань комунікацій керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

«Викрадення українських дітей росіянами. Ці речі важко уявити будь-якому жителю цивілізованого світу. В голові не вкладається той факт, що у 21-му сторіччі геноцид відбувається зовсім поруч, у Європі, де росіяни роблять все, щоб знищити український народ», - написала вона

Зарівна розповіла, що виступила на Copenhagen Democracy Summit 2023 у столиці Данії. Це майданчик, який зібрав впливових людей, лідерів країн, демократичних інституцій, щоб обговорити ситуацію в Україні та всьому світі.

«Я розповіла про те, як росіяни викрадають українських дітей, забирають їх силою з тимчасово окупованих територій, а також про започаткування нашого нового руху Bring Back Kids UA, навколо якого ми хочемо об‘єднати світ, щоб разом припинити російські злочини та повернути наших дітей. За нашими даними, близько 20 тисяч дітей були силою вивезені у росію. Хоча цифра таких злочинів може бути значно більшою і сягати понад 100 тисяч», - зазначила представниця ОП.

За її словами, є п’ять основних сценаріїв, відповідно до яких діють росіяни: забирають дітей з дитячих будинків; убивають батьків; розділяють сім'ї під час фільтрації; роблять нестерпними умови проживання дітей на окупованих територіях; буквально викрадають дітей з місць, де вони живуть або навчаються.

Під час виступу на саміті Зарівна розповіла про ситуацію в Енергодарі, де знаходиться Запорізька АЕС. Там росіяни пропонували родинам відпочинок у дитячих таборах, але це виявилося депортацією.

«Насправді - це геноцид. росіяни ніколи не погоджувалися влаштувати гуманітарні коридори, щоб діти приєдналися до рідних в Україні чи хоча б надали інформацію. росія приховує місцезнаходження дітей. Вони змінюють імена та громадянство. Вони хочуть, щоб діти перестали бути українцями. Завозять їх у віддалені регіони. Вони незаконно всиновлюють їх без згоди родичів. Їх намагаються зробити росіянами. Вони промивають мізки дітям і змушують проходити військову підготовку», - заявила Зарівна.

Вона поінформувала, що наразі в Україну вдалося повернути лише 364 малюків, і їхні розповіді просто лякають.

«Ці звірства не можуть залишитися непоміченими. Саме тому путін і львова-бєлова, так званий омбудсмен з прав дитини рф, мають відповідати згідно з ордером Міжнародного кримінального суду», - переконана радник керівника ОП.

Зарівна розповіла, що в Україні створили новий рух – «нову фундацію, новий Think, що має назву Bring Back Kids UA». Вона запросила приєднатися до цього руху і допомогти повернути тисячі українських дітей додому.

У зв’язку з цим вона згадала висловлювання Вінстона Черчилля: «Немає нічого, чим росіяни захоплюються більше, ніж силою, і немає нічого, що вони поважають менше, ніж слабкість».

На переконання представниці ОП, росіяни викрадають дітей, намагаються залякати нас, «бо людьми в страху, за їх логікою, простіше маніпулювати».

«Терор, який вони продають, давно вичерпаний. росія — це збанкрутіла імперія торговця жахом. Нам не треба цього боятися. Коли панує страх, демократія зникає. Тому ми маємо діяти разом, відновлювати справедливість - разом. І боротися за неї також разом», - резюмувала Зарівна.