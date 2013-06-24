Уряд прийняв постанову № 1078«Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель». Документ розроблено Міністерством аграрної політики та продовольства України. Про це повідомляє Урядовий портал.
Пілотний проект передбачає:
- створення геоінформаційної системи масової оцінки земель, інтегрованої з програмним забезпеченням Державного земельного кадастру;
- побудову математико-статистичної моделі масової оцінки земель;
- створення автоматизованої системи розрахунку та оновлення показників масової оцінки земель;
- розробку пропозицій щодо використання результатів масової оцінки земель для цілей оподаткування платою за землю.
Тривалість реалізації проекту – 11 місяців.
Постанова розроблена відповідно до пункту 1-2 розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про оцінку земель» згідно з яким має бути затверджений Порядок реалізації пілотного проекту щодо проведення масової оцінки земель.