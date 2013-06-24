«Україна увійшла в осінньо-зимовий період. Головне наше завдання — забезпечити людей світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру та продовжити відновлення. Бо це умови для життя тут і зараз.

Це запорука нашої стійкості», — такими словами розпочав учорашнє засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у відновленні країна рухається за п’ятьма напрямами.