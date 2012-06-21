Відбулися зустрічі голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи з представниками Європейської Комісії, Генерального Директорату з питань охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів Європейської Комісії (DG «SANTE»), Генерального директорату Європейської Комісії з питань торгівлі, Групи підтримки України Європейської Комісії, представництва Європейського Союзу в Україні та проекту Європейського Союзу «Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в Україні».

Під час зустрічі учасники обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва між Україною та ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, поточний стан імплементації СФС-зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію ЄС-Україна та визначили пріоритети ефективної взаємодії.

Сторони домовилися про активізацію спільних зусиль із напрацювання та просування найбільш пріоритетних законодавчих актів для України в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому європейські колеги відзначили прогрес у питаннях імплементації заходів у сфері СФЗ. Зокрема, позитивно оцінено прийняття Верховною Радою Закону «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин» (№ 0906), який продовжує реформування системи державного контролю безпечності харчових продуктів та потребує прийняття понад 40 підзаконних актів. Представники Європейського Союзу та Держпродспоживслужби висловили сподівання, що зазначений закон буде підписаний Президентом України.

УНІАН 