В Україні завершено збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,6 млн га (100%) і намолочено 37,3 млн т зерна.
Як говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, 15 областей продемонстрували найвищу врожайність за весь період незалежності України.
Також вперше зафіксовано найвищу врожайність ячменю, жита та ріпаку. Так, ячменю намолочено 8,6 млн т при середній урожайності 34,3 ц/га, зібрано жита — 471 тис. т при урожайності 28,3 ц/га, та намолочено ріпаку — 2,1 млн т зерна при урожайності 27,6 ц/га.
Окрім того, за даними Мінагропроду, станом на 28 серпня зібрано: пшениці — 26,6 млн т при урожайності 41,8 ц/га; овсу — 487 тис. т при урожайності 25,0 ц/га; гороху — 1,1 млн т при урожайності 26,7 ц/га; гречки — 41 тис. т при урожайності 10,8 ц/га; проса — 29 тис. т при урожайності 15,1 ц/га.
При цьому, 15 областей показали найвищу врожайність зернових та зернобобових культур, серед яких ТОП-5: Хмельницька — 56,6 ц/га; Івано-Франківська — 52,1 ц/га; Вінницька — 50,0 ц/га; Тернопільська — 49,8 ц/га; Чернівецька — 48,8 ц/га.
Найбільший обсяг зерна намолотили в: Одеській обл. — 3,8 млн т, Запорізькій, Харківській обл. — 2,8 млн т, Дніпропетровській обл. — 2,6 млн т, Вінницькій обл. — 2,4 млн т, Миколаївській обл. — 2,3 млн т.
«Попри несприятливі погодні умови, галузь вийшла на високі показники врожайності, за деякими культурами — на найвищі за роки незалежності. Ми зберігаємо попередні прогнози щодо врожаю, рівень якого повністю забезпечить продовольчу безпеку держави та генерує ресурс для експорту, співставний з минулорічним», — відзначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк.
Він нагадав, що в минулому році аграрії досягли найвищого серед усіх галузей рівня рентабельності (31,6%) і в поточному сезоні, з урахуванням поступового зростання світових цін на сільгосппродукцію, є підстави для збереження високих показників прибутковості аграрного бізнесу.