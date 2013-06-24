На сьогодні зафіксовано 200 об’єктів культурної спадщини України, зруйнованих російськими агресорами.
Про це в Телеграміповідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.
«російські війська свавільно руйнують нашу культурну спадщину: церкви, синагоги, музеї, пам’ятники, театри. МКІП вже зафіксувало 200 об’єктів руйнувань культурної спадщини, і ці цифри не є кінцевими», - написав Ткаченко.
За його словами, рашисти продовжують воєнні злочини проти української спадщини, намагаючись стерти українську історію та ідентичність. Знищити українську культуру – одна з їхніх стратегічних цілей в цій війні.
«Але ми витримаємо, як витримували та боролися наші предки. А також розпочнемо відновлення. Тому наразі продовження роботи програми «Велика реставрація» є пріоритетом для міністерства», - наголосив Ткаченко.
Він зазначив, що тривають перемовини з міжнародними колегами щодо створення загальноєвропейського фонду на відновлення фінансування для програми «Велика реставрація».
«Після перемоги України росія обов’язково виплатить репарації за скоєне нею зло. За знищені міста, містечка та селища, а також за зруйновані об’єкти культурної спадщини», - переконаний міністр.
Як повідомлялося, 18 квітня відзначається Міжнародний день пам'яток і визначних місць та День пам'яток історії та культури в Україні.