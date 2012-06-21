У День Незалежності, 24 серпня, презентують першу експозицію новостворюваного «Музею живої української пісні».
Про це розповіла лідер київського Мистецького об’єдання «Народна філармонія», кандидат педа- гогічних наук, заслужена артистка України Руслана Лоцман.
Музей стартує як мандрівна виставка-експозиція, що «гастролюватиме» по селах і містах нашої країни. Зараз активісти «Народної філармонії» закликали всіх небайдужих приносити орга- нізаторам майбутнього музею різні речі з приватних архівів – ноти, платівки, книги, збірники пісень, аудіо- та відеоматеріали, словом, усе, що може стати експонатами та відтворюватиме історичний розвиток української пісні.
У музеї можна буде не лише переглянути експозиції. Головне – заклад має стати майданчиком для різних культурних заходів, пов’язаних з українською піснею, презентацій, обговрень, круглих столів, популярних лекцій для школярів і молоді.
Першими архівні речі передали у фонди майбутнього музею народні артисти України Ніна Матвієнко та Валентина Ковальська, доктор філософських наук Світлана Садовенко, студенти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, багато громадських діячів столиці і просто небайдужих киян.