Вагому роль у господарській діяльності Запорізької області займає приватна виробничо-комерційна фірма «Полімер», заснована у 1991 році Василем Завгороднім. У її структурі п’ять сучасних виробничих підрозділів: електротехнічний, механічний, столярний, хімічний, переробки і лиття пластмас. Уся продукція відповідає сучасним європейським стандартам.
Як розповів директор підприємства Анатолій Васильєв, електротехнічний підрозділ пропонує вироби гарантованого електропостачання, агрегатів машин, авіаційних двигунів, верстатів та військової техніки різного призначення. Значну увагу тут приділяють модернізації виробництва.
«Полімер» пропонує продукти переробки та лиття пластмас із вторинної сировини. Це виробництво найсучасніше та найпотужніше у Запорізькій області, має обладнання з очищення і дроблення сировини. Працюють три такі лінії.
Щодо виготовлення меблів із натуральної деревини будь-якої складності, то досвід майстрів та сучасні технології творять справжні дива.
У компанії також переймаються станом навколишнього середовища, тому відкривають технічне виробництво з виготовлення синтетичної трони, яка є основним компонентом для виробництва безпечних безфосфатних мийних засобів. Це перше хімічне інноваційне виробництво в Україні, аналогів якого поки що немає. Розчини із застосуванням трони не піняться, оберігаючи нагрівальні елементи від накипу. Це дає змогу широко застосовувати їх у пральних машинах в умовах підвищених температур.
Україна починає відмовлятися від фосфату, забороненого в Європі. Його й замінить трона синтетична, якісніша, екологічно чиста, яку виготовлятимуть на «Полімері». Уже в березні-квітні тут відкриють фабрику з її виробництва.
— Наш власник вклав усі свої кошти в цю фабрику, — продовжує Анатолій Васильєв. — Ми співпрацюємо із закордонними партнерами, зокрема Чехією та Польщею. У час, коли в Україні багато підприємств закриваються, Василь Завгородній, навпаки, створює робочі місця, розширює виробництво. Нині в нас 77 робітників. Триває набір операторів, слюсарів, електриків та фахівців інших робочих професій на нову фабрику.
У планах компанії — розширення та модернізація виробничих засобів, що дасть змогу забезпечити і подальший розвиток фірми, і українців високоякісною екологічно чистою продукцією.