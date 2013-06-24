Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ розповіла, що пошук зниклих безвісти — тема для України гостра й не нова. Вона нагадала, що війна у нас як така триває вже вісім років. Відтак – робота по пошуку зниклих ведеться ще від початку російського вторгнення на Донбас. Про це повідомлє Урядовий портал.

Втім, певний час вона велась неактивно: за цей напрямок відповідала комісія, яка не працювала через неузгодженість законодавчих актів.

«Виправити ситуацію було доручено Мінреінтеграції та мені, як Віце-прем’єр-міністру, - пояснила Ірина Верещук. - Відповідний законопроект надійшов до Кабінету Міністрів 24 лютого. Саме він унормовував впровадження посади Уповноваженого з питань зниклих безвісти. На жаль, тоді завершити цю роботу ми не встигли, бо розпочалася війна. Зараз повертаємося до реалізації попередніх напрацювань».

Віце-прем’єр-міністр уточнила, що робота Уповноваженого з питань зниклих безвісти триватиме у тісній взаємодії зі щойно створеним Національним інформаційним бюро, завданням якого є складання реєстрів та централізація інформації про зниклих безвісти осіб, а також військовополонених, хворих та загиблих з обох сторін.

За словами Ірини Верещук, такі бази даних необхідні для того, щоб ними можна було оперувати, залучаючи Червоний Хрест, ООН та інші організації, які беруть участь у пошуку зниклих безвісти.

«Ми маємо швидко інституціоналізувати цю вертикаль, адже розуміємо, що цим обов’язково хтось має займатися», – резюмувала Ірина Верещук.