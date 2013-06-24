До українських лікарень доставлено 6 сучасних комп’ютерних томографів (КТ), зокрема два КТ – Revolution Maxima 55 та чотири КТ – Optima CT520, виробництва компанії «General Electric Health Care». Зазначимо, що закупівля медичного обладнання здійснюється у рамках спільних проектів Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку. Загалом у рамках співпраці було закуплено 24 КТ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Комп’ютерні томографи вже доставлені у медзаклади України у різних областях, зокрема у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню, Тернопільську обласну клінічну психоневрологічну лікарню, Обласну клінічну лікарню Івано-Франківської області, Ужгородську міську багатопрофільну клінічну лікарню, Золочівську центральну районну та Хмельницьку обласну дитячу лікарні.

«Своєчасна та сучасна візуальна діагностика з використанням комп’ютерної томографії – це необхідна складова обстеження багатьох пацієнтів із широким спектром патологічних станів від серцево-судинних захворювань до уражень опорно-рухового апарату. Від вчасної детальної діагностики залежить здоровʼя пацієнта та ефективність майбутнього лікування. Тому навіть в умовах повномасштабної війни Міністерство охорони здоровʼя завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Світового банку, продовжує працювати над забезпеченням медзакладів критично важливим обладнанням. Сучасна якісна медицина без цього неможлива. Наша мета – забезпечити якість, доступність та безоплатність медичної допомоги для кожного українця, де б він не проживав», – зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Завдяки наявності сучасного компʼютерного томографа лікарі зможуть використовувати найновітнішу методику діагностування, а пацієнти – отримувати медичну допомогу найвищого рівня.

До кінця 2023 року планується постачання та інсталяція ще 10 апаратів комп’ютерної томографії до закладів охорони здоров’я.

Завершення виконання угоди між МОЗ України та General Electric Health Care заплановане до кінця березня 2024 року.

Нагадаємо, що забезпечення українських лікарень медобладнанням триває навіть під час війни. Раніше МОЗ повідомляло, що за останні три роки до лікарень загалом доставлено 185 компʼютерних томографів.