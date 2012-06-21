Кабінет Міністрів України має намір скоротити державне замовлення на підготовку кадрів у вищих навчальних закладах (навчання за рахунок держбюджету) в 2017 році майже на 17% порівняно з 2016 роком.
Обсяг держзамовлення планується встановити на рівні 212 тисяч 388 осіб, з них підготовку на денній формі навчання будуть проходити 189 тисяч 728 чоловік, сказано в проекті рішення Кабміну, на який посилається «Інтерфакс».
Обсяг держзамовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» планується встановити на рівні 57,2 тисячі осіб; «бакалавр» – 82,2 тисячі осіб; «магістр на підставі рівня бакалавра» – 62,2 тисячі осіб, «магістр на основі повної середньої освіти» – 5,9 тисячі осіб. Прийом в аспірантуру й докторантуру за держзамовленням планується встановити на рівні 4,4 тисячі осіб і 468 осіб відповідно.
У грошовому вираженні держзамовлення 2017 року складе 23,69 млрд грн, що на 9% більше показника 2016 року.
Також планується встановити прогнозоване держзамовлення на 2018 рік – 201,5 тисячі осіб, з них 186,5 тисячі осіб для підготовки за денною формою навчання, а на 2019 рік – 199,2 тисячі осіб, з них 180 тисяч осіб – на денній формі навчання.