Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі вважає, що неефективна робота Верховної Ради гальмує процес проведення українських реформ.
Повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив не просуватися вперед через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам», – сказав він у четвер у Києві на панельній дискусії VII національного експертного форуму «Точки зростання», організованого Gorshenin Institute.
Дипломат наголосив, що в українському парламенті багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.
Х’юг Мінгареллі також зазначив, що ЄС регулярно надає свої рекомендації щодо підвищення ефективності роботи українського парламенту.
«Але окрім технічного вимірювання є ще й політична воля. І якщо немає політичної волі, оскільки в Раді є люди, які захищають власні інтереси, то буде складно уряду сприяти реформам в Україні», – підсумував глава представництва ЄС.