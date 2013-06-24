Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Поліомієліт входить в 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесені до Національного календаря профілактичних щеплень. Вони є безоплатними. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Повний курс вакцинації дозволяє сформувати імунітет на все життя. На сьогодні охоплення профілактичними щепленнями дітей, зокрема проти трьох небезпечних захворювань – кір, правець та поліо – не досягають рекомендованих показників від річного плану. Вакцина на рівні областей є в достатній кількості. Тому звертаю увагу батьків і сімейних лікарів: проінформуйте тих, хто пропустив рекомендовані щеплення, запросіть на вакцинацію, адже важливо забезпечити її для всіх дітей, які пропустили чи потребують щеплення», – зазначив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Для захисту від вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин: інактивовану (ІПВ), що вводиться у вигляді ін’єкцій, та оральну (ОПВ), яку дають у вигляді крапель у рот. Краплі формують імунітет у кишківнику дитини, тим самим зупиняють поширення інфекції.

240 000 доз оральної поліомієлітної вакцини на підтримку Національної програми імунізації в Україну доставив ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу.

«Вкрай важливо забезпечити безперебійний доступ до життєво важливих вакцин для дітей і дорослих в Україні та підтримувати високий рівень охоплення плановою імунізацією. Кожна дитина має право на належні медичні послуги. В умовах, коли триває війна та вимушене переміщення, прогалини в охопленні імунізацією становлять загрозу для здоров’я дітей. Ми повинні пересвідчитися, що діти, які пропустили планові щеплення, мають змогу їх надолужити», – сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 і 14 років і забезпечують захист на все життя.

Зберігання та доставка отриманої вакцини в регіони відбувається за підтримки проекту USAID Ukraine – USAID Україна«Безпечні та доступні ліки для українців».