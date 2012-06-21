Місію Міжнародного валютного фонду, яка прибула в Україну, очолює перший заступник Директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон. Під час його зустрічі з Президентом Петром Порошенком було обговорено стан впровадження освітньої, медичної та пенсійної реформ. Глава держави окремо вказав на важливість створення ефективної системи боротьби з корупцією.
Йшлося й про перспективи виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику в контексті надання чергового траншу Україні в межах програми Механізму розширеного фінансування, повідомляє департамент прес-служби АП.
Девід Ліптон підкреслив, що Україна має скористатись позитивними зрушеннями в економіці для завершення реформ і стабільного зростання, відзначивши високу динаміку співпраці між МВФ та Україною.
А в послідовній реалізації урядом програми реформ, спрямованих на забезпечення стабілізації ситуації в Україні та зростання її економіки, переконував поважного гостя Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Уряд високо цінує співпрацю з фондом та його внесок у проведення реформ в Україні. Ми налаштовані на подальше виконання нашої спільної з МВФ програми, яка надзвичайно важлива для України. Реформи, які ми робимо, потрібні Україні, а не МВФ», — стверджував Володимир Гройсман.
Він поінформував співрозмовника про стан справ із реалізацією освітньої, пенсійної, медичної реформ та реформи управління підприємствами державної власності, а також про підготовку проекту держбюджету на наступний рік. «Цієї п’ятниці ми представимо ключові позиції документа, які збігаються з показниками раніше ухваленої Бюджетної резолюції», — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Своєю чергою, Девід Ліптон підкреслив, що Україна демонструє чудові результати у вирішенні першочергових економічних та соціальних питань. За його словами, те, що уряду вдалось забезпечити впродовж останнього року стабілізацію ситуації, створює хороші передумови для переходу до динамічнішого економічного зростання. «Світова економіка зараз зростає. І нині це момент можливостей для України, які можна й треба використати», — вважає Девід Ліптон.
За результатами переговорів сторони домовились продовжити взаємодію для визначення наступних кроків фінансової підтримки реформ в Україні з боку МВФ.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»