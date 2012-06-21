На початку тижня в Україні переважає спекотна погода – температура місцями підніметься до +30. При цьому вже у другій половині тижня українців чекає різка зміна – температура впаде майже на 10 градусів.
Про це пише видання «Сегодня».
6 червня на заході пройдуть грозові дощі. Опади можливі і у Чернігівській, Сумській областях та в Києві. На решті території – мінлива хмарність. У центрі, на півдні та півночі температура підніметься вище 30 градусів тепла. На півночі, заході і в столиці – від 25 до 28 градусів.
7 червня потепліє ще істотніше – до +32 градусів в центрі, півдні, півночі і в столиці. У Чернігівській і Сумській областях - грозові дощі. Продовжуватимуться зливи і на заході України, температура коливатиметься в межах + 25 +27.
8 червня погода різко зміниться. Дощі та грози охоплять практично усю країну, за винятком Херсонської, Запорізької областей та сходу. У Києві температура не підніметься вище за +24. А на заході прогнозують +19 +22.
9 червня грозовий циклон нарешті відступить із західної України, проте на решті території все – сильні грозові дощі. У західних та північних областях стовпчик термометра коливатиметься в межах +21+23. У Києві – від +20 до +22 градусів. У центрі на півдні і сході – +24 +28.