Керівництво ПАТ «Центренерго» та пенсильванської компанії XСoal уклало угоду про постачання американського вугілля до України. Підписи під документом ставили в Посольстві США в Україні. На церемонії підписання були присутні тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, представники Міненерговугілля і зацікавлених компаній.
Тимчасово повірений у справах США в Україні привітав XСoal та Центренерго з успішним укладенням контракту. Джордж Кент наголосив, що цей крок важливий для зміцнення енергетичної безпеки України. Він, за його словами, може бути прикладом того, як тісна співпраця двох країн стає економічно взаємовигіднішою. «Поставки енергетичного вугілля до України допоможуть забезпечити належне функціонування українського енергокомплексу протягом наступного опалювального сезону. Американське вугілля гарантуватиме безпечне, надійне і конкурентоспроможне джерело енергії для українського народу», — наголосив Джордж Кент.
Він також нагадав, що з 2014 року Сполучені Штати Америки активізували співпрацю з українським урядом, щоб допомогти Україні зменшити залежність від енергоносіїв з Росії. Тепер США сподіваються, що угода про постачання американського вугілля стане початком співпраці в енергетичному секторі між Україною та США.
Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко, привітавши з підписанням документа представників компаній, зазначила, що завдяки угоді Україна зможе посилити власну енергетичну безпеку. Її слова наводить прес-служба Міненерговугілля: «Співпраця зі США насамперед спрямована на зміцнення енергетичної безпеки України. Нинішнє історичне підписання контракту — перший відчутний результат стратегічних домовленостей між Президентом України Петром Порошенком та Президентом США Дональдом Трампом в енергетичному секторі».
На думку Наталії Бойко, американське вугілля — крок уперед до забезпечення сталого функціонування енергетики України, яка через російську гібридну агресію частково втратила свою вугільну промисловість. «У цій ситуації ефективна робота уряду дала можливість не лише пройти складний опалюваний сезон без віялових відключень та почати переобладнання блоків на марку «Г», а й диверсифікувати поставки», — додала посадовець.
Ішлося й про те, що домовленості про постачання вугілля антрацитової групи до України стали реальністю після візиту Президента України до США. Разом з ним за океаном тоді перебував і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Енергетичне вугілля зі США постачатимуть до України вперше. А про взаємну зацікавленість сторін засвідчили норми договору, згідно з яким створено додаткові можливості для диверсифікації поставок та забезпечення України енергетичним ресурсом, розширено співпрацю з потенційними американськими партнерами.
Потім тримав слово в. о. генерального директора ПАТ «Центренерго» Олег Коземко. Він повідомив, що представники української компанії в межах домовленостей з американською стороною відвідали кілька вугледобувних компаній США і обрали компанію XСoal. «Вугілля, видобуте у Пенсильванії, відповідає усім вимогам щодо використання на українських ТЕС», — сказав посадовець.
З його слів стало зрозуміло, що американська компанія поставить до України приблизно 700 тисяч тонн антрацитового вугілля. Перша партія обсягом 85 тисяч тонн має надійти у вересні цього року. Згідно з угодою, щомісяця до України прибуватиме одне або два судна з вугіллям. Ціна договірна й може змінюватися у процесі постачання кожної партії вугілля.
Наприкінці зустрічі сторони відзначили стратегічний характер енергетичних відносин між Україною та США. Усі погодилися, що двостороннє партнерство країн зміцнюватиметься в контексті забезпечення енергетичної безпеки.