З квітня по жовтень 2023 року Оператор ГТС транспортував в Україну понад 3 млрд кубів природного разу з ЄС та Молдови. Це у 7 разів більше за обсяги транспортованого газу протягом аналогічного періоду минулого року (понад 414 млн кубометрів). Про це повідомляє Урядовий портал.

З обсягу транспортованого газу у вітчизняних ПСГ зберігається 2,4 млрд куб. м газу, який належить іноземним компаніям.

«Замовлення потужностей європейськими трейдерами є результатом проведеної роботи із сертифікації ПСГ за європейськими стандартами. Ця активність свідчить про повну інтегрованість української газової інфраструктури в європейську. Це вагомий крок на шляху до створення в Україні енергетичного хабу та позбавлення Європи залежності від російського газу», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

За даними Оператора ГТС України, основним напрямком транспортування природного газу став словацький – звідти надійшло 45% обсягів газу. Також природний газ постачався з Угорщини, Польщі та Трансбалканського напрямку (з Румунії через Молдову).

Трансбалканський маршрут цього року використовувався вперше, здебільшого ним транспортувався газ на замовлення іноземних трейдерів для зберігання в Україні.

«Нам, як українському Оператору ГТС, дуже важливо підтверджувати, що попри всі ризики ми — надійний партнер Європи. Ми багато зустрічались із європейськими колегами і замовниками, щоб зняти їхні побоювання. Обсяг у 3 млрд кубометрів газу, які надійшли в Україну з квітня, - це відповідь іноземних компаній на наші зусилля і знак довіри до України та української газової інфраструктури», — підкреслив генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Липпа.

Нагадаємо, раніше за ініціативи Міненерго Оператор ГТС України та АТ «Укртрансгаз» провели стрес-тести роботи газової інфраструктури в умовах воєнних викликів. Моделювання роботи здійснювалося робочою групою у складі та за сприяння USAID Проект енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Генерального директорату «Joint Research Centre» Європейської комісії, Simone Research Group. За оцінкою експертної групи, змодельовані стрес-сценарії підтвердили високу надійність української газової інфраструктури для зберігання та транспортування газу іноземних замовників послуг навіть в умовах воєнних викликів.