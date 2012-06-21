Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував захід ще двох бюджетних авіакомпаній на український ринок. Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки», інформує Мінінфраструктури.

«Сподіваюсь, за рахунок заходу лоукостів, в першу чергу, це Ryanair, а також ще дві авіакомпанії, які буде оголошено в найближчому майбутньому, ми зможемо переламати ситуацію, українські аеропорти суттєво наростять свій пасажиропотік, в першу чергу, це аеропорт «Бориспіль», який зможе збільшити пасажиропотік вдвічі: з 8 мільйонів пасажирів до 16», повідомив очільник транспортного відомства.

За словами Омеляна, сьогодні 70% українців, які подорожують до Європи, обирають автомобільний транспорт.

«Вартість такої поїздки близько 100 євро, якщо ми говоримо про автобус чи автомобіль. Коли ми говоримо про лоукости, то маємо на увазі ціну від 20 до 50 євро за один квиток. І я вірю, що після заходу лоукостів в Україну, пропорція, коли 70% людей подорожує автомобільним транспортом, 30% авіаційним, зміниться дзеркально, і 70% пасажирів будуть обирати саме літаки. А така ситуація можлива, коли на ринку авіапослуг буде конкуренція», резюмував міністр. 