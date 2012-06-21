Міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував захід ще двох бюджетних авіакомпаній на український ринок. Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки», інформує Мінінфраструктури.
«Сподіваюсь, за рахунок заходу лоукостів, в першу чергу, це Ryanair, а також ще дві авіакомпанії, які буде оголошено в найближчому майбутньому, ми зможемо переламати ситуацію, українські аеропорти суттєво наростять свій пасажиропотік, в першу чергу, це аеропорт «Бориспіль», який зможе збільшити пасажиропотік вдвічі: з 8 мільйонів пасажирів до 16», —повідомив очільник транспортного відомства.
За словами Омеляна, сьогодні 70% українців, які подорожують до Європи, обирають автомобільний транспорт.
«Вартість такої поїздки — близько 100 євро, якщо ми говоримо про автобус чи автомобіль. Коли ми говоримо про лоукости, то маємо на увазі ціну від 20 до 50 євро за один квиток. І я вірю, що після заходу лоукостів в Україну, пропорція, коли 70% людей подорожує автомобільним транспортом, 30% —авіаційним, зміниться дзеркально, і 70% пасажирів будуть обирати саме літаки. А така ситуація можлива, коли на ринку авіапослуг буде конкуренція», —резюмував міністр.