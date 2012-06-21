Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповіла дворазова переможниця 10-добового ультрамарафону в Нью-Йорку Наталя ГЛУЩУК.
— Змагання з ультрамарафону проходять по колу на сертифікованій трасі завдовжки миля. Кожне пройдене спортсменом коло фіксує лічильна комісія. Завдання для учасників (бігти чи йти — кожний обирає собі режим) — подолати якомога більшу відстань. На трасі розміщений пункт харчування, медичний пункт. Відпочинок займає приблизно 3—4 години на добу. Цього року в забігу на 6 і 10 діб брали участь 70 бігунів із США, Монголії, Словаччини, Канади, Латвії, Росії, Швейцарії, Німеччини, Данії, Чехії, Австрії, Сербії, Індії, Шотландії, Бразилії, Італії, Великої Британії та інших. Українців було троє. Я посіла перше місце серед жінок, – повідомила українська атлетка.