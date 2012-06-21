В Умані, що на Черкащині, у сквері імені Тараса Шевченка розпочав роботу новий світломузичний комплекс фонтанів «Перлина кохання», аналогів якого в Україні немає. Про це заявила начальник відділу туризму Уманської міської ради Анна Ковальова, повідомляє портал Zruchno.Travel.

За словами пані Ковальової, унікальність нової атракції зі світломузичним і лазерним шоу в тому, що фонтани розміщено на воді й на суші. Висота водного екрана сягає 200 метрів.

Комплекс складається з основної чаші площею 450 кв. м, встановленої на суші (саме з неї піднімається двохсотметровий водний екран), світлодинамічного фонтану, що плаває на Осташівському ставку, і трьох статичних фонтанів зі світлодинамічним підсвічуванням. Висота струменя води динамічного фонтану на ставку становить 19 метрів, а статичних близько двох метрів. 

За словами Ковальової, уманський фонтан увійшов до трійки найбільших фонтанів в Україні. На її думку, хоч він і нагадує знаменитий фонтан Roshen у Вінниці, конкурувати вони не будуть, оскільки конструкції відрізняються і кожна по-своєму унікальна.

Встановлення фонтанного комплексу та реконструкція скверу імені Тараса Шевченка обійшлися в майже 26 мільйонів гривень. Значна частина коштів була виділена з державного бюджету, ще частина з місцевого міського бюджету.

Укрінформ 