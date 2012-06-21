Пенсії українських військовослужбовців з 1 січня 2018 року підвищать на 1,5 тисячі гривень.
Про це під час засідання Кабінету міністрів 13 грудня заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
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«Осучаснення пенсій відбуватиметься автоматично, ми передбачаємо, що бойові пенсії маютьі бути більшими, ніж звичайні пенсії військовослужбовців. Підвищення пенсій для військових пенсіонерів може бути не менше в середньому ніж півтора тисячі гривень», – сказав Гройсман.
Прем’єр-міністр додав, що відповідний законопроект мають розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
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