У Плані відновлення України, над розробкою якого наразі працює Уряд, значної уваги приділено оновленню державної ветеранської політики стосовно Захисників, членів їхніх сімей та родин загиблих Воїнів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це під час зустрічі з представниками Музею АТО у Дніпрі зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Ми вже обговорили у Мінветеранів, а також з нашими парламентарями, що після перемоги України державна ветеранська політика має бути осучаснена. Зараз ми маємо країну, яка захищається від російської агресії різними шляхами: на передовій воїни боронять Україну і знищують ворога, хтось займається волонтерством, інші – громадською діяльністю, – наголосила очільниця Мінветеранів. – Тому ветеранська політика буде політикою всієї країни і політикою у контексті відновлення. Вже є так званий recovery plan. Це план відновлення країни, над яким працює Уряд. Значна увага там приділятиметься державній ветеранській політиці, політиці стосовно Захисників і Захисниць України, їхніх сімей».

Юлія Лапутіна зазначила, що після перемоги тут будуть представлені нові експозиції та свідоцтва про героїчну боротьбу Українського народу проти російських загарбників за територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Зокрема, Міністерство ініціює створення у дніпровському Музеї експозиції, присвяченої Денису «Шкіперу» Котенку – ветерану російсько-української війни, співробітнику пресслужби Мінветеранів, відомому громадському діячу, який загинув у бою з російськими окупантами під Києвом 24 березня 2022 року.