Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур'єр»

У ці вихідні в сім'ях надзвичайників Ужгорода побували незвичайні гості – помічник Святого Миколая-чудотворця – Миколай-рятувальник і Снігуронька.

У кожну з домівок працівників оперативно-рятувальної служби, які проживають в Ужгороді, цей добрий дідусь і його помічниця завітали з подарунками, створивши святковий настрій.

Вони приходили у одязі вогнеборців, однак із атрибутами біблейного героя, влаштовували ціле театральне дійство. Миколай зачитував дітям лист і вручав подарунки. Маленькі ужгородці читали гостям вірші, співали святкові пісні. Цим намагалися по-доброму здивувати казкових гостей. Миколай-рятувальник зазвичай застерігав діток щодо правил поведінки, бажав безпечного Різдва й Нового року.