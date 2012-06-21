Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В Ужгородській міській раді вчора, 10 червня зібрали пасторів і сімейних медиків, які працюють із ромським населенням. Йшлося про об’єднання зусиль медиків і авторитетних людей, які мають вплив у ромській громаді і можуть допомогти в протидії коронавірусу.
— Карантинні обмеження поступово послаблюють, однак небезпека не минула, — наголосив заступник міського голови Василь Гомонай, дякуючи медикам за їхню самовіддану роботу в час пандемії. — Необхідно наполягати, щоб і в ромських громадах були дотримані всі заходи, які необхідні для уникнення інфікування коронавірусом.
Радник міського голови з питань національних меншин Юрій Мандич зазначив, що слід налагодити тіснішу співпрацю ромів та міської влади задля забезпечення здоров’я ромів в Ужгороді.
На зустрічі йшлося і про вакцинацію ромів, укладення ними декларацій із лікарями, електронне скерування на консультації для лікування у вузьких спеціалістів, документування осіб, які не мають відповідних посвідчень.