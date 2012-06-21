Разом зі щедрими врожаями винограду, яблук, горіхів середина осені збагатилася на Закарпатті фестивалями культур національних меншин. Один за одним вони цими днями проходять у різних містах і районах. Відбулися два такі етнозаходи і в Ужгороді.
Першими в суботу на площі біля Генерального консульства Угорщини з національною культурою, традиціями, кухнею ознайомлювали закарпатські угорці. Гостей і учасників вітали Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугойло, уповноважений уряду Угорщини Іштван Грежо, заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Віктор Мікулін, голова Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанич і народний депутат України голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь Брензович.
Від імені української влади Віктор Мікулін запевнив закарпатських угорців у підтримці держави.
«Ми зацікавлені, щоб національні меншини, які проживають на території області, тут і залишалися, продовжуючи традиції», –— наголосив державний службовець.
«Ми повинні стати більш відкритими для українського суспільства і показати, що не можна вірити казкам про начебто потаємні наміри угорців. Ми були і залишаємося вірними Україні», — сказав Ласло Зубанич.
Художні колективи — і професійні, й аматорські — з тимчасової сцени відкривали присутнім багатство угорського пісенного фольклору, красу танців, звичаїв і обрядів.
Гостей частували угорськими стравами та напоями: м’ясом свинки особливої породи мангаліца, ковбасками, смачними погачами зі шкварками та традиційною угорською випічкою кюртошколач, різновидами традиційних напоїв. Можна було отримати уроки ткацтва та кухарства, а також спробувати опанувати народний танець чардаш.
Наступного дня в Закарпатському музеї архітектури та побуту щорічне свято «Словенска веселіца» провели закарпатські словаки. На цьому фесті побажання висловили Генеральний консул Словаччини в Ужгороді Мірослав Мойжіта, голова центральної ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Петро Сокол, лідер культурно-освітньої організації «Матіца словенска» на Закарпатті Йосип Гайніш та інші поважні гості.
«На знак підтримки всіх національних меншин, які проживають на Закарпатті, на всіх святах, які проводять національні меншини краю, промовляю їхньою рідною мовою», — наголосив на «Словенскій веселіці» голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.