В обласному центрі розпочався урбаністичний фестиваль «Майстерня міста». На набережній Незалежності відбуваються дискусії, як зробити серце Закарпаття кращим, майстер-класи тощо. Проект став можливим завдяки управлінням у справах культури, спорту, сім’ї та молоді і містобудування та архітектури Ужгородської міської ради, а також співфінансуванню від Німецького товариства міжнародних зв’язків.
«Майстерня міста» — це відкрита платформа для нових ідей, діалогу, до яких міський голова Богдан Андріїв закликав представників громадських організацій, усіх небайдужих ужгородців.
До речі, першою подією заходу стала саме відкрита дискусія з Ужгородським міським головою Богданом Андріївим у форматі «Кава без краваток», наступною — з головним архітектором міста Олегом Боршовським, яка відбулася у схожому режимі в центрі міста під спільним наметом.
На ранковій каві протягом усього тижня на локаціях «Майстерні міста» щодня можна буде поспілкуватися з чиновниками міської ради. Під час урбаністичного фестивалю презентуватимуть стратегію розвитку Ужгорода «Місто без кордонів», гратимуть у ділову гру для дітей і молоді «Ідеальне місто».
Відбулася панельна дискусія з працівниками управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві щодо першого в Україні дитячого поліцейського патруля. Чималу аудиторію зібрали презентації й майстер-класи «Роздільне сміття — спокійне життя», а також орієнтований на дітей навчальний захід з виготовлення екоторб. Не залишила дітвору байдужою і гончарна майстерня «Чарівний глечик».
Ще один напрям — тематичні кінопокази. Один з них продемонструє стрічку Bogota Change з історією, що здається неймовірною. Фільм переконує кожного, що в сучасному світі ґрунтовні зміни в містах можливі завдяки звичайним людям. Стрічка демонструє, що чесне динамічне лідерство може зробити для міста і суспільства загалом.
Уже вирішено, що урбаністичний фестиваль «Майстерня міста» стане щорічним.