Соціологи з Британії довели, що сімейні сварки найчастіше відбуваються в певний день тижня.
Про це пише neboley.com.ua.
Європейці сваряться фактично кожен день - 312 разів в році.
Найчастіше сварки відбуваються щочетверга у другій половині дня. Жінки дратуються частіше і швидше, ніж чоловіки. Зазвичай вони дорікають свою другу половинку в егоїзмі і відсутності допомоги.
Головною причиною конфліктів стає брудний посуд.
Чоловіки, в свою чергу, психують, коли жінка довго крутиться біля дзеркала і перебирає сукні для спільної прогулянки. Ще вони не люблять, якщо дружини не вимикають світло і сперечаються з приводу телевізійних передач. Матеріальні проблеми, судячи з висновків британських соціологів, займають у європейських сім'ях одне з останніх місць.