Єдиний реєстр зброї успішно продовжує роботу. Він містить дані про усю цивільну зброю, яка нині на руках у громадян України. Про це заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«З початку роботи реєстру отримали дозволи, надали повний пакет документів та пройшли перевірку працівниками поліції 1243 особи», - повідомив Леонід Тимченко.

Також він зазначив, що завдяки роботі Єдиного реєстру зброї тепер значно скоротиться час отримання дозволу та час перевірки, а також продовження вже існуючих документів: «Це, можливо, буде робити менше, ніж за одну добу, і я думаю, що навіть може займати до однієї години», - сказав заступник Міністра.

Важливим питанням в обговоренні також стало те, чи можливо недоброчесним громадянам надати підробні документи в електронному вигляді, зокрема, довідки від нарколога та психіатра.

«Необхідно одразу зауважити, що за підробку документів та використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. По-друге, на працівників Національної поліції, безпосередньо на працівників відділу контролю за обігом зброї, покладено обов'язок перевірки і верифікації тих документів, які надає громадянин для продовження дозволу зброї або на його отримання. Якщо будуть виникати питання у працівників Національної поліції, такі дозволи надаватись не будуть», - повідомив Леонід Тимченко.

Він зазначив, що відповідь громадянам обов'язково буде аргументована, щоб вони або більш якісну довідку надали, або звернулися безпосередньо до працівників Національної поліції України.